Jandarmaya Araç Arama Eğitimi, Otomobil Fabrikasında Verildi

BURSA İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personele araçlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme arama eğitimi, Oyak Renault Fabrikası'nda verildi.



Bursa'da üretim yapan Türkiye'nin en büyük otomobil fabrikalarından biri olan Oyak Renault, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerini ağırladı. Fabrikadaki uzmanlar tarafından Renault marka araçlarda kaçak malzeme saklanabilecek yerlerin öğrenilmesi, araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilmesi konusunda jandarma istihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarından görevlendirilen personele eğitim verildi.



Eğitimde fabrikada üretilen araçların montajdan önce ve sonra boşluk alanları, kaçak malzeme saklanabilecek bölgeler ile üretilen araçların şasi ve motor numaralarının damgalandığı alanlar anlatıldı.



Jandarma görevlilerine ayrıca fabrika üretim bandında bulunan üretimi yapılan araçlar hakkında da bilgi verildi.



- Bursa