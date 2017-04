Jandarmanın Kollarından Vurduğu Şüpheli Hastanede Öldü

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde ev arkadaşı Mustafa Gönen'i (52) bıçaklayarak öldüren, Gönen'in ablası Fatma Zeren'i (55) yaraladıktan sonra, eve operasyon düzenleyen jandarma ekibi tarafından kollarından vurularak etkisiz hale getirilen Mehmet İnan (45), kaldırıldığı hastanede öldü. İnan'ın, kullandığı yüksek dozdaki uyuşturucu nedeniyle öldüğü sanılırken, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.



Dün saat saat 19.00 sıralarında, Karahisar Mahallesi'nde aynı evi paylaşan ve işsiz oldukları belirtilen Mehmet İnan ile arkadaşı Mustafa Gönen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İnan, iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Mustafa Gönen'e saldırıp, yaraladı. İnan, bu sırada eve gelen Gönen'in ablası Fatma Zeren'i de aynı bıçakla yaraladı. Daha sonra yaralı Fatma Zeren'i dışarı çıkarıp tekrar eve eren ve kapıyı kilitleyen Mehmet İnan, yaraladığı ev arkadaşı Mustafa Gönen'in kulak, dudak ve dilini kesip, işkence yaparak öldürdü.



JANDARMA KOLLARINDAN VURARAK YAKALADI



Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin tüm çağrısına rağmen İnan kapıyı açıp, teslim olmadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, İnan'ı kollarından vurarak etkisiz hale getirdi. İnan Denizli Devlet Hastanesi'ne, öldürdüğü Gönen'in bıçakla yaraladığı ablası Fatma Zeren ise Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Gönen'in cesedi ise, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



HASTANEDE ÖLDÜ



Jandarmanın kollarından vurarak etkisiz hale getirdiği Mehmet İnan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlendi. İnan, gece doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. İnan'ın yüksek dozda uyuşturucu kullandığı için yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.



