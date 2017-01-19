Jandarmanın Durdurduğu Otomobilin Bagajından Çalıntı Koyunlar Çıktı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları aracın bagajında, 2 adet çalıntı koyun ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece Araban-Gaziantep karayolu üzerinde yaptığı güvenlik devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurdukları 06 VPM 60 plakalı otomobilde arama yaptı. Otomobilin bagajını açan jandarma ekipleri, bagajda 2 koyun olduğunu gördü. Araçtaki B.Ö., B.A. ile O.A.'nın yapılan sorguları sonrası 2 adet koyunun çalındığının anlaşılması üzerine, 3 şahıs gözaltına alındı.



Araban İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçe genelinde ve çevre ilçelerin köylerinde yapılan araştırmanın sonucunda 2 adet koyunun Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl köyünden çalındığı tespit edildi. 2 koyun Sarıl köyündeki sahibi Hüseyin Özdemir'e teslim edilirken, hırsızlık olayının zanlıları B.Ö., B.A. ile O.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP