Jandarmadan Zehir Tacirlerine Darbe

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında arazi arama-tarama faaliyetleri devam ederken, ekipler yasa dışı ekimi yapılan 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yapılan istihbari çalışmalarda yasa dışı ekim yapıldığını belirleyen Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı Mahallesi'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5-15 santimetre boylarında 400 kök Hint keneviri ele geçirdi. Zehir tacirlerinin Hint kenevirlerini biraz daha geliştirip büyüttükten sonra planladıkları ekim yerlerine taşıyacağı bilgisine ulaşan ekipler ele geçirilen malzemeleri imha etti. - İZMİR