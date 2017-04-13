Jandarmadan 'Yeşil Kokain' Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda 'skunk' adı verilen ve 'yeşil kokain' olarak da bilinen uyuşturucu madde ele geçilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İncekum Jandarma ekipleri Avsallar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen jandarma ekipleri, saksı ile pet şişelere ekilmiş 16 kök ve kurutulmuş içime hazır halde 15 gram skunk esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Timur E. (30) ve Barış S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola getirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ANTALYA