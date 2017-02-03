Jandarmadan Yangın Uyarısı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin kamuoyunu uyardı.



Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığından yapılan açıklamada, 2016 yılında belde ve köylerde bulunan farklı yapılarda 36 yangın olayının meydana geldiği, çıkan yangınlarda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedildi.



Ev ve işyerlerinde bulunan elektrik tesisatlarının bakımsız olmasının elektrik kaynaklı çıkan yangınların en büyük nedeni olduğunun aktarıldığı açıklamada, vatandaşların ev ve işyerlerinde bulunan elektrik tesisatlarını konunun uzmanı personele kontrol ettirilmesi istendi.



Elektrik tesisatlarında eksikliklerin giderilmesi halinde ileride meydana gelebilecek yangınların engellenebileceği, can ve mal kayıplarının önüne geçileceği ifade edildi.