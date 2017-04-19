Jandarmadan Vatandaşlara Uyarı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Yahşihan ilçesinde yeniden başlanacak patlatma faaliyetine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.



İl Jandarma Komutanlığı'-ndan yapılan yazılı açıklamada, mühimmat imha çalışmaları kapsamında Yahşihan Bedesten İmha Sahası'nda 25 Nisan 2017'den itibaren her gün 10.30 ile 15.30 saatleri arasında patlatma faaliyetine yeniden başlanacağı bildirildi.



Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından söz konusu sahadan uzak durmaları gerektiği belirtildi.