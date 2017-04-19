Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde satışa hazır halde 720 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İncekum Jandarma ekipleri dün sabah saatlerinde Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır vaziyette gazete kağıdına sarılmış 720 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olay ilgili Uğur K. ile Özbekistan uyruklu Sayyora Hodjimuratova ve Lola Rahimova gözaltına alındı. Şüpheli Uğur K.'nin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtilirken yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA