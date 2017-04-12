Jandarmadan Tombalacılara Kumar Baskını

Mersin'de jandarma ekiplerince 'hediye çekilişi' adı altında tombala oynatıldığı belirlenen işletmeye düzenlenen operasyonda, 57 kişi yakalandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde 'hediye çekilişi' adı altında tombala üzerinden kumar oynatıldığı bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kiraladıkları arazi üzerinde kurulmuş prefabrik salonda kumar oynayan 57 kişi yakalanırken, yapılan aramada 30 adet tombala pulu ile 5 gram kokain ve muhtelif kumar malzemeleri ele geçirildi.



Kumar oynarken yakalanan 57 şahsa kabahatler kanununa göre toplam 12 bin 939 lira idari para cezası uygulanırken, iş yerinin ise 30 gün süreyle faaliyetine son verildi. - MERSİN