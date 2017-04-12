Jandarmadan 'Tombala' Operasyonu

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki bir adreste kumar oynandığı yönünde ihbar alınca operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 'tombala' adı verilen oyunu oynayan 43 kişi ile bu kişilere yer sağlayan 1 kişi hakkında yasal işlem yaptı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir adreste 'Tombala' adı verilen kumar oyunundan oynandığı yönünde ihbar aldı. Adresi belirleyip harekete geçen jandarma, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Jandarma söz konusu yerdeki 43 kişi hakkında kumar oynadıkları, 1 kişi hakkında da bu kişilere yer temin ettiği gerekçesiyle yasal işlem yaptı, Kabahatler Kanunu kapsamında 208 TL para cezası uyguladı.



- İzmir