Jandarmadan Silah Satıcılarına Şok Baskın

Zonguldak Alaplı jandarma ekiplerince Silah ve uyuşturucu madde getirip, satış yapacakları tespit edilen satıcıların evlerine yapılan baskında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçesine bağlı Osmanlı ve Okcular Köyünde uyuşturucu ve Silah ticareti yapıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İlçe jandarma ekipleri H.E. ve K.K.'ye ait iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Söz konu adreslerde Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 29 adet 7,65 mm çapında mermi, 9 adet 9 mm tabanca mermisi, 22 kök dişi hint keneviri, 5 gr kubar esrar, 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.



Şüpheliler, yakalanan malzemeler ile birlikte Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek, tahkikata başlanıldığı ve şüpheliler H.E ve K.K. gözaltına alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK