Jandarmadan Otel Lojmanına Uyuşturucu Baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin lojmanına yapılan operasyonda 16 sentetik uyuşturucu hap ve 20 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Alanya İlçesi Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İncekum Jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelin lojmanına operasyon düzenledi. Lojmanda yapılan aramalarda 16 sentetik uyuşturucu hap ile 20 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Selahattin A.(22) ve Ferhat B. (22), karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA