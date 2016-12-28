ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Akçakale'de kovalamaca sonucu durdurulan ve bagajında bin 90 otomatik tüfek mermisi ele geçirilen otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Kasım E., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Jandarmadan Kaçan Otomobilde Mermi Ele Geçti (2)
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAkçakale'de kovalamaca sonucu durdurulan ve bagajında bin 90 otomatik tüfek mermisi ele geçirilen otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Kasım E., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads