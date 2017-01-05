Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri yol kontrolünde yaptıkları aramada 180 karton kaçak sigara ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şehitkamil İlçesi Arıl Mahallesindeki bir sosyal tesislerdeki arama noktasında yaptıkları kontrollerde durdurdukları bir araç içerisinde 180 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili İ.H.B isimli şahısı gözaltına alınırken, şahsın alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP