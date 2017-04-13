Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu, 4 Gözaltı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalanarak göz altına alındı



Edinilen bilgiye göre, gelen bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Han ilçesi Erten Mahallesi Akça Tepe mevkiine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapmakta olan U.Y., D.G., O.H.Ş. ve Ş.İ. suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda ayrıca 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet merdiven, 2 adet taşlama makinesi, 1 adet taş kesme makinesi ile birlikte 1 adet otomobil ele geçirildi.



Olayla alakalı soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR