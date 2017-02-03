Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu

Manisa'da kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte bir adet el yapımı tabanca, bir adet av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Jandarma tarafından yapılan istihbari çalışma ve araştırmalar sonucunda, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kendirlik Mahallesi Bozhavlı mevkiinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapılacağı tespit edildi. 2 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında yapılan kontrolde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve olay yerinde 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 7 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 37 adet av tüfeği mermisi, 1 adet bıçak ve 2 adet el feneri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA