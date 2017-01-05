Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine, Gediz ilçesindeki SİT alanı bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 8 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahışların kaçak kazıda kullandıkları 1 adet kepçe, 1 adet minibüs, 2 adet otomobil ve muhtelif kazı malzemelerine el konuldu. - KÜTAHYA