Jandarmadan Huzurevi Ziyareti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, jandarmalar ve öğrenciler, huzurevini ziyaret etti.



İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, er ve erbaşlar ile İlhan Oğuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri huzurevini ziyaret etti. Askerler ve öğrenciler, yaşlılarla sohbet edip gönüllerini aldı. Jandarmalar ve öğrenciler, ellerini öptükleri huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti. - BURSA