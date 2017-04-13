Jandarmadan Hayvan Hırsızlarına Özel Ekip

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde farklı zamanlarda 926 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan çalan hırsızları bulmak için özel ekip kurdu. Hırsızlığın organize bir şekilde yapıldığını tespit eden jandarma, düzenlediği operasyonlarda 22 kişiyi yakalarken, şüphelilerden 7'si tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'de farklı zamanlarda yaşanan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığını aydınlatmak için kurulan özel ekip tarafından farklı tarihlerde yapılan ara operasyonlarda hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1 kamyon, 1 kamyonet ve 1 otomobil ile birlikte 4 şüpheli yakalandı.



Devam eden çalışmalarda son olarak 4 şüpheli, merkez Mezitli ilçesi Doğlu Mahallesinden çalınan 47 adet küçükbaş hayvanla ve olayda kullanılan araçla suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olayları organize bir şekilde yapıldığının tespit edilmesi üzerine derinleştirilen soruşturma kapsamında suça karıştığı tespit edilen Mersin'de 5, Adana'da 10 olmak üzere toplam 15 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Söz konusu operasyonlarda, jandarma bölgesinde 11, polis bölgesinde 5 olmak üzere 16 faili meçhul olay aydınlatıldı. - MERSİN