Jandarmadan Eve Uyuşturucu Baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Alanya İlçesi Jandarma Komutanlığı ve Konaklı Jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda 300 gram uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi, 1 kilo 980 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili 22 yaşındaki Yusuf G., 24 yaşındaki Nusret Y., 38 yaşındaki Murat Ş., ve aynı yaştaki Mesut E., gözaltına alındı. Karakoldaki sorgularından sonra adliyeye sevk edilen Yusuf G. ile Nusret Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Murat Ş. ve Mesut E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Nusret Y.'nin başkasının ismine düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı belirtildi. - ANTALYA