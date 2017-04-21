Jandarmadan Demir Hırsızlarına Suçüstü

Bursa'da bir vinç işletmesine ait vinçten demir parçalarını çalmak isteyen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesinde bulunan bir vinç işletmesine ait vinçten hırsızlık yapıldığını tespit etti. Olay yerine kamyonet ile gelen amca çocukları H.Ö. (36) ve R.Ö. (25) ile arkadaşları Ç.K. (22) işletmede bulunan vincin üzerindeki demir parçalarını çalmak istedikleri esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan H.Ö.'nün 5 ayrı hırsızlık, 2 ayrı suç eşyasını satın alma, R.Ö.'nün ise kasten yaralama suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığınca alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURSA