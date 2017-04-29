Jandarmadan 42 Ayrı Noktada Huzur Operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarasfından dün gece 42 ayrı noktada huzur operasyonu yapıldı.



22.30 ile 01.00 saatleri arasında bomba ve narkotik arama köpeklerinin de katıldığı 42 ayrı noktada eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 8515 şahıs ve 2307 aracın sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalanırken, bir kuru sıkı tabanca ile 12 adet fişek ele geçirildi. Trafik kaidelerine riayet etmediği tespit edilen 12 araç trafikten men edilirken, kontrol edilen 200 umuma açık yerden 5 iş yerine ise idari ceza kesildi. - BURSA