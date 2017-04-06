Jandarma Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm sezonunun açılmasından dolayı turisttik bölgelere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışmalara başlayan ekipler, Mut ilçesinde evde yapılan aramada, satışa hazır 1 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak B. A., O. K. S., G. A. ve B. B. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak Silifke cezaevine gönderildi. - MERSİN