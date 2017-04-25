Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığında Yangın Eğitimi

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından, Jandarma Ulaştırma Eğitim Tabur Komutanlığı, Hizmet ve Muhafız Bölük Komutanlığı emrinde görevli personele yangın eğitimi verildi.



Jandarma Ulaştırma Eğitim Tabur'unda Söğüt İtfaiye Müdürü Ayhan Çengel ve İtfaiye Amiri Engin Soylu tarafından verilen eğitimde, yangın durumunda ilk olarak yapılması gereken konular hakkında teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı önemli bilgiler verilerek, bilinçli müdahalenin önemine değinildi. Personelin olası bir yangın durumunda yapması gerekenler ile yangın söndürme tüpü ve Söğüt İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracı ile yangına doğru müdahale tarzları uygulamalı olarak gösterildi.



İtfaiye Amiri Engin Soylu, ilk önce yangının oksijen ile temasının kesilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ayrıca yangın söndürme tüpünün kullanım şekillerini gösterirdik. Yangına tüp ile müdahale ederken uzaktan ve rüzgarı arkamıza almamız gerektiğini, en önemli noktanın yangın söndürme tüpü ile yangının doğduğu yere ve alevin dibine tutulması gerektiğinin önemine değindik. Yangına maruz kalındığında ya da bir yangın görüldüğünde binanın kaçıncı katında olduğunu ve açık adresi detaylı bir şekilde verilerek itfaiyeyi doğru yönlendirilmesi gerektiğini vurguladık" dedi. - BİLECİK