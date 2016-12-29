Jandarma Sürücülere Yılbaşı Hediyesi Dağıttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma motorize ekipleri, trafik ve asayiş uygulaması noktasında sürücülerin yeni yılını kutlayıp "Jandarma Genel Komutanlığı" armalı bardak hediye etti.



İlçedeki Arpaçbahşiş Mahallesi Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde trafik ve asayiş uygulaması yapan Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdukları sürücülerin yeni yılını kutlayıp, yılbaşı hediyesi olarak Jandarma Genel Komutanlığı armalı bardak hediye ettiler.



Uygulamayla sürücülerle jandarma arasındaki bağlarını güçlendirilmesini hedeflenirken, sürücüler de güvenlik güçleriyle vatandaşların her zaman el ele ve birlikte olduğunu belirttiler.