Jandarma Personelinin Eşlerinden Fakir Öğrenciye Yardım
Kilis’te, İl Jandarma Komutanlığı personellerinin eşleri 160 öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.
Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı personellerinin eşleri 160 öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin'nin girişimleri ile jandarma personellerinin eşleri tarafından Merkez ilçeye bağlı Gülbaba (Martavan) köyünde Yatılı Bölge Okulunda öğrenim gören maddi durumu zayıf 160 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı. - KİLİS