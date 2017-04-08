Jandarma Lojmanları Onarılıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Samsun'daki 14 projesinin toplam bedelinin 41 milyon 562 bin 568 TL değerinde olduğu bildirildi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Samsun'daki projeler hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdiler. Yapılan sunumda bilgilere yer verildi:



"Şu anda devam eden 14 adet projemiz var. Bu projelerin toplam tutarı 41 milyon 562 bin 568 TL'dir. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 3 olurken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 11 seviyesindedir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı birlik bina onarımı kapsamında engellilere uygun asansör ve rampa yapımı onarım işleri devam ediyor. Projenin toplam bedeli 350 bin TL tutarındadır. Jandarma birliklerine ait lojmanların onarımı işlerinden Çayırkent, Tekkeköy, Canik, İlkadım, Vezirköprü yerlerinde bulunan jandarma birliklerine ait lojmanların toplam onarım tutarı 350 bin TL'dir. Bu projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları yüzde 85 seviyelerindedir." - SAMSUN