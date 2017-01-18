Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10-16 Ocak tarihleri arasında icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde toplamda 17 bin 670 paket gümrük kaçağı ele geçirdi.



Konuyla alakalı olarak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 10-16 Ocak tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 17 bin 670 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, aynı tarihlerdeki asayiş olaylarında ise, 3 adet ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği, toplamda 17 bin 616 kişinin sorgulamasının yapıldığı, sorgulama neticesinde de 40 şahsın yakalandığı kaydedildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 4 bin 329 aracın kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 138 araç sürücüsüne ceza kesildiği belirtilen açıklamada, 62 aracın trafikten men edildiği ve 46 okul servisi ile 10 işçi servisi aracının kontrol edildiği ifade edildi. - MALATYA