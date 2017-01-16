Jandarma Göz Açtırmıyor

Düzce'de Jandarma trafik timleri öğrenci servisi taşımacılığı yapan araçları denetledi.



Jandarma ekipleri asayişte olduğu gibi trafikte de göz açtırmıyor. Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan şok uygulamalarda öğrenci servisleri denetlendi. 20 'ye yakın aracın kontrol edildiği uygulamada kusurlu görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri şok uygulamaların eğitim ve öğretim sezonu boyunca devam edeceğini bildirdiler.



Yapılan denetimlerde öğrencilere jandarma temalı pazıl hediye edildi. - DÜZCE