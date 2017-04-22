Jandarma Genel Komutanlığından "23 Nisan" Klibi

Jandarma Genel Komutanlığından "23 Nisan" klibiANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığından '23 Nisan' Klibi

Jandarma Genel Komutanlığından "23 Nisan" klibi

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırladı. Videoda, çocuklardan oluşan koro 23 Nisan şarkısı ve şiirini seslendiriyor.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir video hazırladı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, çocuklardan oluşan koro 23 Nisan şarkısı ve şiirini seslendiriyor. Klibin, Ulus'taki eski Meclis ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda çekildiği görülüyor.
Videonun sonunda ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözlerine yer veriliyor.
(EV-BT-

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