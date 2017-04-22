Jandarma Genel Komutanlığı'ndan '23 Nisan' Videosu

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan '23 Nisan' videosuJANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan '23 Nisan' Videosu

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan '23 Nisan' videosu

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 23 Nisan videosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun notuyla paylaşıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Jandarma, 23 Nisan, Twitter