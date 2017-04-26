Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Azerbaycan'da- Güler'den Türk Şehitliğine Ziyaret
- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Azerbaycan'da Güler'den Türk şehitliğine ziyaretBAKÜ - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Bakü'de merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek gül bıraktı.
- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Azerbaycan'da
Güler'den Türk şehitliğine ziyaret
BAKÜ - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Bakü'de merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek gül bıraktı. Güler, daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanındaki Ebedi Ateş Anıtı ile Türk şehitliğine çelenk bıraktı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Orgeneral Yaşar Güler, Bakü temaslarına Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine gül bırakarak başladı. Orgeneral Güler, daha sonra Bakü Muharebesinde şehit olmuş Azerbaycan Türk'ü ve Türkiye Türk'ü askerlerin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanındaki
Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu ve Türk şehitliğine geçerek anıta çelenk bıraktı. Temsili şehit kabirlerine de karanfil bırakan Orgeneral Yaşar Güler, Türk şehitliğindeki hatıra defterine şunları yazdı; "Yüce Türk ulusunun kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Sizler kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve kutsal vatan topraklarının muhafazası için canlarınızı seve seve feda ettiniz. Bu fedakarlığınız tarihe altın harflerle yazılmış, dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olmuştur. Destanlaşan mücadelenizi, kahramanlıklarınızı, Türk milleti sonsuza kadar minnetle ve şükranla anacaktır. Eşsiz hatıralarınız huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun"
Orgeneral Güler, Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la bir araya gelecek. Güler, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ve Sınır Güvenliği Komutanlığı'nda da temaslarda bulunacak. Orgeneral Güler'in, Azerbaycan temasları 28 Nisan'a kadar sürecek.