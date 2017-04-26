Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Gürel Azerbaycan'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürel, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.



Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bırakan Gürel, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.



Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak ve Azerbaycan Jandarma Genel Komutanı Şahin Memmedov'un eşlik ettiği Gürel, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk sundu ve anı defterini imzaladı.



Gürel, üç gün sürecek temasları kapsamında Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Sınır Hizmetleri Komutanı Elçin Guliyev ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.