Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler Azerbaycan'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbiriliğinin daima geliştiğini söyledi.



Bölgedeki askeri-politik durumdan bahseden Hasanov, Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununun bölgesel istikrar için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Hasanov, sorunun kısa zamanda uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.



Orgeneral Güler, ilişkileri tarihi köklere dayanan Azerbaycan ve Türkiye'nin önemli stratejik ortaklar olduğunu vurguladı.



Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ortak tatbikatlar, karşılıklı ziyaretlerin artırılması gibi konular müzakere edildi.