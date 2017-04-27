Jandarma Ekiplerinden Define Avcılarına Suçüstü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri define avcılarına suçüstü yaparak 5 şahsı gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Köseceli Beldesi Aşağısöğütlü Mahallesi'nde arkeolojik sit alanı olan Tavaş höyüğünde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Besni İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede harekete geçerek olay yerine gitti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan Cumali Ö., Serkan Ç., Ali B., Hasan D. ve Resul G. isimli şahıslar suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda şahısların kazıda kullandıkları kürek, balyoz ve 1 adet kuru sıkı tabancaya da el koydu. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN