Jandarma Ekipleri Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesinde belirli ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 gram kokain, 2 bin 542 gram kubar esrar, 50 gram toz esrar, 4 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan amonyak, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde kullanma ve paketleme düzeneği ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı. - SAKARYA