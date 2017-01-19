Jandarma'dan Öğrencilere Seminer

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilköğretim öğrencilerine, trafik bilinci oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi.



Seminerde, Jandarma Trafik Tim personelleri tarafından, öğrencilere 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ile ilgili karşıdan karşıya geçme, oyun oynama alanları, yayaların uyacağı kurallar gibi konularda eğitim verildi. Ayrıca, uygulamalı olarak, toplu taşıma araçları ve okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar ile servis araçlarına inme ve binme eğitimleri yapıldı.



Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 98'inin insan hatasından kaynaklandığı, öğrencilere verilen eğitimler ile bilinçli bireyler yetiştirilerek trafik kazalarının azaltılmasının amaçlandığı belirtildi. - KIRKLARELİ