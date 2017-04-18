Jandarma'dan Kıbrıs Şehidi Albay'a Vefa

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kıbrıs'a ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Piyade Alayı Komutanı Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu, çıkarmanın ikinci gününde havan mermisi isabet etmesi sonrasında şehit düştü. Türkiye'nin 29 değişik noktasında ve Kıbrıs'ta ismi birçok okula, caddeye ve meydana verilen Şehit Albay'ın Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek mahallesindeki İlk ve Ortaokuluna da ismi verilmişti.



Okul yönetiminin geçtiğimiz yıl Muğla İl Garnizon ve Jandarma Kokutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'ı ziyareti esnasında okul içindeki şehitlik ve Atatürk köşesinin yenilenmesi ile ilgili konunu gündeme geldi. İl Jandarma, Muğla'ya Hizmet Vakfı, Valilik ve Milli Eğitim kurumları tarafından okulun Atatürk ve Şehitlik Köşesi'nin yeniden düzenlemesi için çalışma başlatılmıştı. Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu ve Atatürk Köşesi'nin açılışı Vali Amir Çiçek ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.



Törene Vali Amir Çiçek'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Şehit yakınları, gaziler, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi okul müdürü Çağdaş Çeliköz Atatürk ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu köşesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Okulun folklor ekibinin gösterisinin ardından konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, 41 yıl önce Türk askerinin barış için Kıbrıs'a çıkarma yaptığını belirtti. Vali Çiçek, "Askerimiz 41 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatını başlatarak Kıbrıs'taki soydaşlarımızın canını, malını ve güvenliğini güvence altına aldı. Biz barış için gittik. Ama birileri siz barışamazsınız diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için ve bağımsızlığımız için şehit veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tek millet olarak bir olacağız, diri olacağız. Bizim beş tane emanetimiz var. Emanet bizim için önemlidir. Yani Türk milleti için önemlidir. Biz bu beş emaneti kendimiz gibi, canımız gibi, malımız gibi koruruz. 1974 yılında Kıbrıs'a barış için ilk çıkarma yapan askerlerimizin başındaki şehit komutanımız Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun emaneti de bizim için çok önemli. Bu emanetin de gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için yapılan çalışmada emeği geçenleri teşekkür ediyorum. Bu okullarda okuyan öğrencilerimizin bu değerleri bilmesinde yarar var. Bunun yanında 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi oldu. Bu milletin parası ile alınan tank ile top ile uçak ile silah ile kendi milletini yok etmeye çalışan bu hainlerin de ne olduğunun bu okullarımızda öğrencilerimize anlatılması gerekir" dedi.



Konuşmaların ardından yenilenen Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu ve Atatürk Köşesi'nin açılışı gerçekleştirildi. - MUĞLA