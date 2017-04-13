Jandarma'dan Huzur Operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, sorumluluk alanlarında huzur operasyonu düzenledi. Yapılan çalışmalarda 28 kişi hakkında işlem yapıldı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 08.00-11.00 saatleri arasında Huzur ve Güven Operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si sevk edildikleri, adli makamlarca tutuklandı. Yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 18 yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 8 işyerine Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet, Ruhsatsız İçki Satışı Yapmak ve İzinsiz Yabancı Uyruklu Şahıs Çalıştırmaktan idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE