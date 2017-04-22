Jandarma'dan 23 Nisan Klibi
-Klip İSTANBUL- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip çekti.
-Klip İSTANBUL- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip çekti.
Klipte, atlı jandarma, asayiş ve sualtı ekipleri gibi, önemli ve göz dolduran ekiplerin görevlerinde çocuklar rol aldı. "Kanun Ordusu Jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı kutlar" mesajına yer verilen klibin çekimleri, Topkapı Sarayı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.
Bu yıl bir ilki gerçekleştiren jandarma teşkilatı asayişi ve huzuru sağlayan jandarma personelinin yerine minikleri koydu. Ortaya sevimli manzara çıktı. Minikler su altı arama kurtarmasından yol kontrolüne, tarihi Topkapı Sarayının korunmasından asayiş olaylarına müdahaleye kadar birçok sahada büyüklerin yerine geçti.