Jandarma Bu Kez Kanserle Savaş İçin Araçları Durdurdu

BURSA Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Bursa- İstanbul karayolunda durdurdukları araçların yolcu ve sürücülerine kansere karşı alınacak önlemleri anlatan broşürler dağıttı.



Osmangazi Toplum Sağılığı Merkezi ile Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle vatandaşlara 'ücretsiz kanser taraması ve erken teşhisin önemi' hakkında bilgi verildi. İstanbul- Bursa karayolunda araçları tek tek durduran jandarma personeli, kansere karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı broşürleri de otobüs yolcuları ve araç sürücülerine dağıttı.



Kanser haftası süresince Osmangazi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Betül Bakış ve Op. Dr. Can Başaran Bursa Jandarma Komutanlığında görevli askerlere yanlış beslenme, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, alkol- tütün mamullerinin tüketimi, teknolojik cihazların bilinçsizce ve uzun süreli kullanımının kansere sebep olacağı bilgisi verildi.



- Bursa