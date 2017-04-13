Jandarma Araçlarının Plakaları Değişti

KARAMAN'da Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı araçların plakaları yeni düzenleme gereği değişti.



Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ardından jandarma teşkilatında bazı değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler kapsamında, jandarmaya ait araçların plakalarında değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı oldukları dönemde beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşan plakalar çıkartıldı. Bunların yerine turkuaz renkli, il kodu ile harf ve rakam dizilerinin yer aldığı plakalar kullanılmaya başlandı. Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı araçların plakaları da bu ayın başından itibaren değiştirilmeye başlandı. - Karaman