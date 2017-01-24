Jandarma Aracının Atv Sürücüsü Öldü

AYDIN'ın Karacasu İlçesi'nde, otomobil ile çarpışan jandarma aracının savrularak çarptığı, bir fırının önünde yönetimindeki ATV aracından inen 70 yaşındaki Eşref Çınar öldü.



Kaza, bugün saat 12.15 sıralarında, Yenice Mahallesinde meydana geldi. Eşref Çınar, kendisine ait ATV aracıyla ekmek almak üzere fırına gitti. Fırının önünde araçtan inen Çınar'a, Osman Akginel yönetimindeki 09 F 7942 plakalı otomobil ile çarptı. Savrulan ATV'ye Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait, 709354 plakalı, Jandarma Er Z.Ç.'nin (Zülfü Çelebi) kullandığı jandarma aracı çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Eşref Çınar'ın öldüğünü belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğnü bildirdi.



- Aydın