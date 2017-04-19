Jandarma 73 Kilo Uyuşturucu Madde ile 3 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi

Malatya'da jandarma ekipleri son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 73 kilo 404 gram uyuşturucu madde ile 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 11-18 Nisan 2017 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 73 kilo 404 gram kubar esrar ve 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, "Türkiye' ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 1 Gürcistan uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. FETÖ/PDY kriptolu iletişim kullanıcısı oldukları tespit edilen 2 şüpheli yakalanmıştır. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanmış, 1 şüpheli de sevk edildiği adli makamlar tarafından yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Toplam 13 bin 593 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde de 38 şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA