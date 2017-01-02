Jandarma, 60 Meşe Ağacını Kesenleri Arıyor

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi 80 meşe ağacını kesen şüpheli veya şüphelileri arıyor.



İlçenin İmikler mahallesinde 30 Aralık 2016 günü saat: 07.10 sıralarında Fakı deresi mevkiinden 60 adet meşe ağacının kesilerek götürüldüğü belirlendi. Olay üzerine inceleme ve soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ağaçları kesen şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR