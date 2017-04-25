Jandarma, 23 Nisan'da Çocukları Unutmadı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan'da çocukları unutmadı.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timi görevlileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Duruçay İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Jandarma Trafik Timi, öğrencilere servis araçlarına nasıl binmeleri konusunda uyarılarda bulunarak yapmaları gerekeni anlattı.



Türkiye'deki trafik kazalarının insan hatalarından kaynaklandığını belirten Jandarma Trafik Timi ekipleri, öğrencilerin her zaman trafik kurallarına uymasını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, varsa yürürken mutlaka yaya yolunu tercih etmelerini istedi. Öğrencilerin trafik ışık ve levhalarına mutlaka uymaları gerektiğini söyleyen Jandarma Trafik Timi ekipleri, öğrencilerin kendilerini dinledikleri için teşekkür etti.



Eğitimin ardından Jandarma Trafik Timi, öğrencilere Türk Bayrağı, yapboz, jandarma tarafından özel hazırlatılan çocuk dergisi, kitap, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler verip, bayramlarında çocukların yanında oldular. Jandarma personelleri kutlama programında çocuklarla oyunlar oynayıp, eğlenceye katıldılar.



Jandarma tarafından dağıtılan hediye ve oyuncakları alan öğrenciler, hediyelerden dolayı asker amcalarına teşekkür ettiler. - KASTAMONU