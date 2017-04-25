Jandarma 142 Gram Kubar Esrar ile Ruhsatsız Pompalı Tüfek Yakaladı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, 142 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.



Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilere göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Çay ilçesinde B.S. ve İ.S., isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda 142 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirdi.



Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR