Jandarma 113 Kaçak Göçmeni Yakaladı

İzmir'in kıyı ilçelerinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen ve 2 organizatör yapılan operasyonlarla jandarma ekiplerince yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı, son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle yoğun olarak yaşanan 'Göçmen Kaçakçılığı' olayları ile etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Çeşme ilçesinden Sakız adasına, Karaburun ilçesinden Sakız ve Midilli adalarına, Menderes, Urla, Selçuk ve Seferihisar ilçesinden Sisam Adasına, Dikili, Aliağa ve Foça ilçelerinden Midilli Adasına yasa dışı yollardan organizatörler tarafından, genellikle şişme botlarla geçirme şeklinde gerçekleştirildiği bildirildi. Bu faaliyetleri engellemeye yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığınca tedbirler en üst seviyede alınırken, son yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 01-02 Ocak tarihlerinde; Çeşme ilçesinde 17 Suriye uyruklu göçmen ile 1 organizatör, Karaburun ilçesinde 37 Suriye, 6 Kamerun, 4 Gine, 3 Kongo, 1 Tanzanya, 1 Haiti, 1 Angola ve 1 Fildişi olmak üzere toplam 71 göçmen yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 01-02 Ocak toplam 113 yasa dışı göçmen ile 2 organizatör yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 2 organizatör adli kontrol kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 113 yasa dışı göçmenin ise İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR