Jan Olde Riekerink'ten Şampiyonluk İddiası

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların gelecek yıllarda daha güçlü bir kadroya ulaşması iin genç oyuncuları transfer ettiklerini belirten Riekerink, şampiyonluk yarışı hakkında da iddialı açıklamalarda bulundu.



İşte Riekerink'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık gibi genç oyuncuları aramıza kattık. Rodrigues'i yakından tanıyorum. Yetenekli bir oyuncu. Ahmet Çalık da Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri. Bu yaştaki oyuncularla gelecek yıllarda daha güçlü bir kadro oluşacak.



İstanbul'a keyifle çalışıyorum. Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecektir. Rakiplerimizle sahamızda oynayacak olmamız bizim için bir avantaj. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza eminim."



