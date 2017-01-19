Jan Olde Riekerink'ten Fenerbahçe Yanıtı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink açıklamalarda bulundu.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Karabük'te zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz, tabii ki kazanmak. Takımım, Atiker Konyaspor maçındaki, isteği ve özveriyi sahada gösterecektir." diye konuştu.



Riekerink, transfer politikalarının Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağı ve sakat futbolcuların durumuna göre şekilleneceğini aktararak, "Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye çok yaklaştılar. Transferle ilgili vereceğimiz kararlarda durumları mutlaka etkili olacak. Lukas Podolski'nin gidebileceğiyle ilgili dedikodular var. Onun kalıp kalmaması bizim için önemli. Koray Günter, 3-4 hafta içinde takımla çalışmaya başlayacaktır. Transferin son gününe yaklaşıyoruz ama Lukas'ın durumu ve sakat futbolcuların aramıza katılmasına bakarak bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



"HAKEMLİK ÇOK ZOR BİR GÖREV"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakemliğin zor bir görev olduğunu ve hakemlere karşı saygı çizgisini aşmamaları gerektiğini belirtti.



Süper Lig'de hakem performansının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, bazen hakemlere karşı ani reaksiyonlar verdiklerini dile getiren Riekerink, şöyle devam etti:



"Hakemlik çok zor bir görev. Teknik direktörler olarak, hakemlere karşı saygılı olmamız lazım. Bazı kararlarda ani reaksiyonlar verebiliyoruz, duygusal davranabiliyorsunuz ama çizgiyi aşmamak lazım. Sezon bittikten sonra bir teraziye koysanız, dengede olur. Bazı maçlarda lehinize, bazı maçlarda da aleyhinize kararlar verilmiştir ama sezon sonunda dengede olur. Mesela bize de çok fazla penaltı çalınmadı. Bunu bir hoca olarak hakeme suç atmaktan ziyade, ceza alanına daha fazla girmemiz gerektiği şeklinde yorumlamam lazım. Herkes kendi sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeli. Hakemlerin işinin çok zor olduğunu unutmamamız lazım."



"FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR BERABERE KALSIN"



Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının berabere bitmesini istediğini söyledi.



Beraberlik sonucunda iki takımın toplamda 4 puan kaybedeceğini kaydeden Riekerink, "Dürüst olmam gerekirse odaklanmamız gereken kendi maçımız. Önce onu kazanmamız lazım. İki rakibimiz maç yapıyor. Berabere kalırlarsa iki takım toplamda 4 puan kaybetmiş oluyor. Biri kazanırsa, 3 puan kaybetmiş oluyorlar. Öyle bir şansım olsa berabere bitmesini isterim." değerlendirmesinde bulundu.



"JOSUE ZEKİ BİR OYUNCU"



Jan Olde Riekerink, sakatlıklardan dolayı, orta sahada oynayan Nigel de Jong ve Selçuk İnan'ın alternatifi bulunmadığını, herhangi bir sakatlık durumunda Josue'yi değerlendirebileceğini bildirdi.



Tolga Ciğerci'nin takıma dönmeye yaklaştığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:



"Tolga transferini orta sahamızı desteklemek için yaptık. Bize çok katkısı oldu. Bir sakatlık yaşadı ama takıma dönmeye çok yakın. de Jong veya Selçuk İnan'dan biri sakatlansa elimizde Birhan Vatansever var ama A takımda görev verebileceğimiz bir oyuncu mu bilemiyorum. Josue'yi sayabiliriz. İhtiyaç halinde ikili orta sahanın solunda oynayabilecek bir futbolcu. Zeki bir oyuncu. O pozisyonda da oynasa takıma faydalı olacağını düşünüyorum."



Kardemir Karabükspor maçında çift forvet oynamalarının opsiyonlar arasında olduğuna değinen Riekerink, "Podolski, bizim için çok önemli bir futbolcu. Fizik olarak iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Carole'ün asıl mevkisi sol bek ama stoperde de iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden herhangi bir ihtiyaç durumunda stoperde bizim için bir opsiyon." diyerek sözlerini tamamladı.